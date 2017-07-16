Тарпищев: Федерер сможет показывать теннис высочайшего уровня еще два-три года

МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Швейцарец Роджер Федерер сможет показывать теннис высочайшего уровня еще два-три года, если ему не надоест этот вид спорта. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

35-летний Федерер одержал победу над 28-летним хорватом Марином Чиличем в финале Уимблдона со счетом 6:3, 6:1, 6:4.

"Федерер - профессионал, что и продемонстрировал на этом Уимблдоне, его успех обусловлен несколькими факторами. Во-первых, он изменил тактику, он стал играть по восходящему мячу, стал создавать темп, да так, что даже Надаль не справляется. В 35 лет Федерер прибавил в тактико- технических возможностях и стал играть лучше, чем 2-3 года назад, - сказал Тарпищев. - Во-вторых, он перестал стремиться к первой строчке рейтинга, перестал играть во всех турнирах подряд, а стал готовиться специально к крупным турнирам и турнирам Большого шлема".

В семи матчах Уимблдона-2017 Федерер не проиграл ни одного сета. Эта победа стала для Федерера восьмой на Уимблдоне в одиночном разряде, что является рекордом "открытой эры" (берет начало с 1968 года, когда право участия в турнирах приобрели и любители, и профессионалы) среди мужчин. Кроме того, он стал самым возрастным победителем одиночного разряда данного турнира в "открытой эре" (рекордсмен любительской эры - британец Артур Гор, завоевавший титул в 1909 году в возрасте 41 года и 182 дней).

По мнению Тарпищева, Федерер сможет показывать теннис высочайшего уровня еще два-три года: "Вопрос в том, не надоел ли ему теннис. Если нет, он будет продолжать соблюдать диету и также подходить к тренировочному процессу, то еще года на два-три его хватит".