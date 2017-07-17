Леонов: организация ЧМ по плаванию на короткой воде не потребует капитальных вложений

БУДАПЕШТ, 17 июля. /ТАСС/. Подготовка Казани к чемпионату мира по плаванию на короткой воде 2022 года не потребует серьезных финансовых вложений. Об этом журналистам сообщил министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов.

Что Казань проведет турнир в 2022 году, было объявлено в понедельник. Ранее столица Татарстана принимала Универсиаду в 2013 году и чемпионат мира по водным видам спорта в 2015-м.

"Объективно, речь идет только об операционных издержках - это будут небольшие деньги. Никаких капитальных вложений у нас не будет, и это наше преимущество. Все гарантии со стороны правительства РФ и Республики Татарстан получены", - сказал Леонов.

Он также отметил, что планируется увеличить вместимость бассейна, где будут проходить соревнования, с 3 до 6 тысяч человек.

"Мы будем стремиться, чтобы жители Казани тоже ощутили преимущество проведения турнира. Речь идет о дорогах, фасадах, коммуникациях. Основные объекты у нас готовы - будем использовать Дворец водных видов спорта как главную арену. Планируем также использовать деревню Универсиады, которая всем очень понравилась", - отметил министр.

Министр по делам молодежи и спорту также рассказал, что на территории Казани совместно с Международной федерацией плавания (ФИНА) будет реализовываться образовательная программа Aquatic School, которая станет площадкой для проведения тренингов, которая будет работать в интересах всей страны.