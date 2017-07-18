Минниханов был уверен в победе заявки Казани на проведение ЧМ по плаванию на короткой воде

КАЗАНЬ, 18 июля. /ТАСС/. Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил, что был уверен в победе Казани в борьбе за право проведения чемпионата мира по плаванию на короткой воде в 2022 году. Об этом он заявил журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

"Впечатления от выигрыша позитивные, никаких сомнений не было, что мы выиграем. В Казани есть бренд. Я помню, как мы боролись за право проведения Универсиады, первый раз проиграли, второй раз выиграли. Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, Кубок конфедераций также провели", - сказал Минниханов.

"Мы наработали опыт, сегодня есть доверие. Это не значит, что пришли и выиграли. Это надо каждый раз подтверждать, как спортсмен принимает тот вес, который должен принимать, поэтому этот стандарт надо держать", - отметил он.

Он добавил, что сегодня Казань может заявляться на крупные спортивные мероприятия. "У нас есть планы провести юношескую Олимпиаду, если руководство страны примет такое решение. У нас есть возможности, поэтому и дальше будем двигаться вперед", - сказал президент республики.

Как сообщал ТАСС, Казань избрана столицей чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года. На проведение турнира также претендовали Гонконг, Будапешт и Тайбэй.