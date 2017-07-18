Семин: футболист "Локомотива" Тарасов не играл против "Арсенала" из-за травмы ахилла

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов не играл против тульского "Арсенала" из-за повреждения ахиллова сухожилия. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
Во вторник "Локомотив" в матче первого тура чемпионата России на своем поле обыграл тульский "Арсенал" со счетом 1:0. 30-летний Тарасов, сыгравший 14 июля в игре за Суперкубок страны против "Спартака", не попал в заявку команды на встречу с туляками.
"В дополнительное время матча со "Спартаком" он не мог играть. У него проблема с ахиллом, поэтому не стали рисковать. Что будет через два дня, сложно сказать. Сегодня показали еще Михаила Лысова, он понравился", - сказал Семин.
Тарасов выступает за "Локомотив" с 2010 года. В прошедшем сезоне полузащитник провел за железнодорожников 12 матчей чемпионата России и две игры Кубка страны. Также футболист вызывался в сборную России для участия в Кубке конфедераций, где сыграл в матче открытия турнира против команды Новой Зеландии.
В следующем туре 21 июля "Локомотив" сыграет в гостях против столичного ЦСКА.