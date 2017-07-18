Калитвинцев: футболисты "Динамо" заслужили ничью со "Спартаком" терпением и самоотдачей

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ХИМКИ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Футболисты "Динамо" заслуженно свели вничью матч чемпионата России со "Спартаком", это награда за терпение, самоотдачу и веру в себя. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер бело-голубых Юрий Калитвинцев.
Встреча первого тура, прошедшая на подмосковной "Арене-Химки", завершилась со счетом 2:2. На голы Квинси Промеса (29-я минута) и Луиса Адриано (32) динамовцы ответили точными ударами Кирилла Панченко (54) и Александра Ташаева (90+2).
"Ребята заслужили аплодисменты, и я отталкиваюсь не от результата, а от качества игры во втором тайме. В первом тайме не разобрались с коллективной скоростью соперников, сколько ни готовься в межсезонье, но в ФНЛ [Футбольной национальной лиге] таких скоростей не было. А дальше показали больше соперника, додавили. Своим терпением, самоотдачей и верой в себя мы заслужили ничью", - поделился впечатлениями от игры Калитвинцев.
В следующем туре "Динамо" 23 июля примет на своем поле екатеринбургский "Урал".