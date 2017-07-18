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"Спартак" и "Динамо" сыграли вничью в матче чемпионата России

Спорт
18 июля, 21:24 UTC+3 ХИМКИ область/ 18, июля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:2, бело-голубые сравняли счет в компенсированное время

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Эпизод матча "Динамо" - "Спартак"

Эпизод матча "Динамо" - "Спартак"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" сыграл вничью со столичным "Динамо" со счетом 2:2 в гостевом матче первого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе "Арена-Химки".

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В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес (29-я минута) и Луис Адриано (32). У "Динамо" отличились Кирилл Панченко (54) и Александр Ташаев (90).

"Спартак" проводил первый матч в рамках действующего чемпиона страны и обладателя Суперкубка. Бело-голубые сыграли первый матч в премьер-лиге после сезона, проведенного в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), где одержали победу и вернулись в элиту.

В прошлом сезоне "Динамо" в ФНЛ дважды сыграло со второй командой "Спартака" - 2:1, 1:1. Последний матч команд в премьер-лиге состоялся 8 мая 2016 года на "Открытие-Арене", где "Спартак" Дмитрия Аленичева победил "Динамо" Андрея Кобелева - 3:0. Динамовцы прервали семиматчевую проигрышную серию в играх со "Спартаком" в премьер-лиге. Последняя победа "Динамо" датирована 25 ноября 2012 года, когда красно-белые были разгромлены в Лужниках со счетом 1:5, после чего ушел в отставку с поста главного тренера испанец Унаи Эмери.

В следующем туре "Спартак" 23 июля сыграет в гостях с "Уфой", в тот же день "Динамо" примет екатеринбургский "Урал".

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