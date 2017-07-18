Божович: матч со "СКА-Хабаровском" для "Арсенала" важнее, чем игра с "Локомотивом"

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Матч чемпионата России по футболу против "СКА-Хабаровска" важнее для тульского "Арсенала", чем игра с московским "Локомотивом". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер туляков Миодраг Божович.
Во вторник "Арсенал" в матче первого тура чемпионата России в гостях проиграл московскому "Локомотиву" со счетом 0:1. Против "СКА-Хабаровска" туляки сыграют в следующем туре.
"Ткачев получил травму на тренировке два дня назад, поэтому мы не хотели рисковать, он себя не очень хорошо чувствовал. Для нас матч со "СКА-Хабаровском" по значению важнее сегодняшнего. Сегодня был только первый тур", - сказал Божович.
"Мы не создали много опасных моментов, но хорошо оборонялись, потому что "Локомотив" не забил. Во втором тайме был хороший момент у Комбарова, но после него сразу пропустили. Потом в концовке лучше стало получаться и у нас, и у соперника, но не удалось сравнять", - отметил тренер.
Матч между "Арсеналом" и "СКА-Хабаровском" пройдет 24 июля в Туле.