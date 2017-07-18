Семин: перенос матча с ЦСКА сбил подготовительный цикл "Локомотива"

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" готовился к тому, что матч чемпионата России против ЦСКА пройдет в субботу, поэтому лучше было бы, чтобы о переносе игры на пятницу сообщили раньше. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
Изначально матч между ЦСКА и "Локомотивом" должен был пройти в субботу, 22 июля. В понедельник стало известно, что Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) перенесла встречу на 21 июля по просьбе армейцев, которым во вторник играть в матче Лиги чемпионов против греческого АЕКа.
"Было бы лучше, если сообщили немного пораньше, у нас своя программа, мы приготовились к тому, что играем немного в другой цикл. За два дня до игры сообщают, но это их решение, мы не можем его оспорить", - сказал Семин.
Таким образом, "Локомотив" проведет три игры за восемь дней, первая из которых - матч за Суперкубок России 14 июля против "Спартака" - шла 120 минут. Во вторник "Локомотив" в матче первого тура чемпионата России на своем поле обыграл тульский "Арсенал" со счетом 1:0.
По словам Семина, футболисты "Локомотива" не полностью восстановились после матча за Суперкубок, это чувствовалось в игре с "Арсеналом".
"Матч сложный, был фон недовосстановления, но очень важно, что есть три очка. Если игра плохая, но есть три очка, то это лучше, чем хорошая игра при поражении", - сказал Семин.