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Футболист Глушаков считает, что "Спартак" не выполнил установку тренера в игре с "Динамо"

Спорт
18 июля, 22:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:2, после первого тайма красно-белые выигрывали 2:0

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Денис Глушаков (слева)

Денис Глушаков (слева)

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" сыграл вничью с "Динамо" в матче первого тура чемпионата России из-за невыполнения установки на второй тайм. Об этом журналистам сообщил капитан красно-белых Денис Глушаков.

Встреча между "Динамо" и "Спартаком" прошла во вторник и завершилась ничейным результатом - 2:2. "Спартак" вел в счете после первого тайма - 2:0.

"В целом сыграли нормально, есть пища для размышлений, пусть лучше это будет в первом туре, чтобы дальше это исправлять, - сказал Глушаков. - Нам не то чтобы эмоций не хватило, скорее везения, может, это вернулось за прошлый сезон, мы разберем этот матч и будем двигаться дальше. Мы были свежее, правильно играли, но во втором тайме не выполнили где-то установку тренера, поэтому так получилось".

В следующем туре "Спартак" 23 июля сыграет в гостях с "Уфой", в тот же день "Динамо" примет екатеринбургский "Урал".

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