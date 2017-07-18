Зотов: футболисты "Спартака" в первом тайме предложили хорошие скорости "Динамо"

ХИМКИ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" предложил "Динамо" хорошие скорости в первом тайме матча чемпионата России. Об этом журналистам сообщил полузащитник бело-голубых Александр Зотов.

Встреча первого тура чемпионата России между "Динамо" и "Спартаком" прошла во вторник и завершилась ничейным результатом - 2:2. "Спартак" вел в счете после первого тайма - 2:0.

"Что произошло с "Динамо" во втором тайме? Тут несколько причин. И мы прибавили, и "Спартак" физически подсел. "Спартак" начал играть по счету, но это не наши проблемы", - считает Зотов.

"Спартак предложил нам хорошие скорости в первом тайме, пока подстраивались, пропустили два мяча", - добавил полузащитник.

В следующем матче 23 июля "Динамо" примет на своем поле екатеринбургский "Урал".