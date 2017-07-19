Мещеряков: "Локомотив" должен значительно улучшать качество игры

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Локомотив" должен значительно улучшать качество игры, это показала встреча чемпионата России с тульским "Арсеналом". Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.

Во вторник "Локомотив" на своем поле в матче первого тура чемпионата России обыграл тульский "Арсенал" со счетом 1:0. Единственный гол на 57-й минуте матча забил защитник железнодорожников Соломон Кверквелия.

"Результатом доволен, а игрой - нет. Мне кажется, что мы должны существенно улучшать качество, потому что мы даже не показали той игры, которая была на Суперкубке. Нам есть, куда стремиться, будем работать. Что касается усталости, я хоть и с погонами, но все-таки зритель, хотя усталость вчера и на "Спартаке" сказалась, который во второй половине второго тайма тоже "сел", - сказал Мещеряков.

"Думаю, мы в данном случае должны думать и о календаре, потому что играем три игры практически в неделю - пятница- вторник-пятница, причем две из них против "Спартака" и ЦСКА. Понимаю, что могут сказать, что профессиональные команды должны нормально играть в трех турнирах, но все равно к составлению календаря должны относиться внимательно", - отметил собеседник ТАСС.

"Матчи в будни некорректны для повышения интереса к футболу"

В понедельник стало известно, что матч второго тура чемпионата России между ЦСКА и "Локомотивом" перенесен с 22 на 21 июля. Российская футбольная премьер-лига приняла такое решение по просьбе армейцев, которым 25-го числа играть в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого АЕКа. Таким образом, "Локомотив" проводит три матча подряд в будни в течение восьми дней.

"Перенос матча с ЦСКА - это требование регламента, нас просто поставили в известность, и мы не можем противиться. Хотя сколько мы ругались по поводу того, что, если мы хотим повышать интерес к футболу, ставить матчи на будние дни - не очень корректная история. Игра с "Арсеналом" во вторник, следующий матч - в пятницу, Суперкубок играли в пятницу. Поставили бы его хотя бы в середине прошлой недели, чтобы было больше времени", - заявил Мещеряков.

Ранее главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что у команды был иной подготовительный цикл, поэтому она не была готова к переносу встречи с ЦСКА.