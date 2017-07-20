Слушания по программе "Шахматы в школе" пройдут в Общественной палате

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Общественные слушания, посвященные программе "Шахматы в школе" и популяризации этого вида спорта, пройдут в Общественной палате РФ. Об этом ТАСС в Международный день шахмат рассказал гроссмейстер, член Общественной палаты Сергей Карякин.

"Я не говорю о том, что абсолютно все школьники должны играть в шахматы, но тем детям, которым они интересны, должна быть предоставлена возможность выбрать именно этот вид спорта, - сказал Карякин. - Считаю, что необходимо также выработать механизмы продвижения интеллектуальных видов спорта в субъектах России и сформировать рекомендации для представителей органов власти, некоммерческих организаций и СМИ".

"Мне самому сложно поверить в то, что я играю в шахматы уже более 20 лет, - то есть всю свою сознательную жизнь. В последние два года шахматы развиваются в России очень серьезно. Поддержка шахмат сейчас проходит на самом высоком уровне, недавно этому как раз была посвящена наша встреча с президентом России Владимиром Путиным. В рамках деятельности в Общественной палате РФ мы займемся популяризацией шахмат в школах и проведем общественные слушания соответствующей программы", - добавил Карякин.

Гроссмейстер считает, что в стране наметился рост интереса к шахматам. "Что касается проблемы кадрового состава тренеров, то она, к сожалению, существует. Но, с другой стороны, у нас есть шанс на развитие: многие дети стали проявлять интерес к шахматам, в последние полгода ко мне часто обращаются родители и спрашивают совета, в какую шахматную школу лучше отдать ребенка. Хочется, чтобы больше и взрослых людей, и болельщиков играли в шахматы и занимались также интеллектуальным трудом помимо увлечений активными видами спорта", - отметил Карякин.

Путин встретился с Карякиным 6 июля в Ново-Огарево, они, в частности, обсуждали развитие шахмат в России и популяризацию вида спорта в регионах. Международный день шахмат проводится 20 июля по решению Международной шахматной федерации (FIDE) с 1966 года.