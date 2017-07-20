Кубок Стэнли выставят для болельщиков в Музее хоккея в Москве 27 июля

ТАСС, 20 июля. Кубок Стэнли будет выставлен на обозрение в столичном Музее хоккея на территории спортивно-развлекательного квартала "Парк легенд" 27 июля. Об этом сообщается в пресс-релизе "Парка легенд".

Кубок Стэнли - трофей, ежегодно вручаемый победителю плей-офф Национальной хоккейной лиги.

В мероприятии примут участие форвард клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин и тренер команды Сергей Гончар. Ранее их агент Геннадий Ушаков сообщил ТАСС, что Малкин и Гончар привезут трофей в Москву в июле.

Автограф- и фотосессия пройдет с 12:00 до 14:00 мск. Вход будет осуществляться по бесплатным билетам в количестве 500 штук. Билеты будут доступны в кассах "Парка легенд" с 12:00 мск 24 июля.

В минувшем сезоне "Питтсбург" стал обладателем Кубка Стэнли второй год подряд, обыграв в финале "Нэшвилл" со счетом 4-2 в серии. Малкин стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, набрав 28 очков (10 шайб + 18 передач).

Согласно традиции, каждый из хоккеистов, завоевавших Кубок Стэнли, имеет право привезти трофей к себе на родину. Впервые в своей истории Кубок Стэнли был привезен в Россию 16 августа 1997 года, тогда кубок в Москве и Воскресенске представили хоккеисты "Детройта" Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов, Сергей Федоров в Москву не приехал, а Владимиру Константинову помешала серьезная травма, полученная в автокатастрофе. В прошлом году трофей был выставлен в Зале славы Музея хоккея, Малкин тогда также провел автограф-сессию с российскими болельщиками, пришедшими увидеть Кубок Стэнли.