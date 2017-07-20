Глава испанской футбольной федерации помещен под стражу без права выкупа

ТАСС, 20 июля. Суд Мадрида поместил президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Анхеля Марию Вильяра под стражу без права освобождения под залог на время расследования по делу о коррупции. Об этом сообщает испанское издание As.

Во вторник утром полиция провела обыск в офисе RFEF. Он был инициирован с целью проверить данные о нанесении финансового ущерба организации ее руководством, а также о коррупции при избрании Вильяра на очередной президентский срок в федерации. Гражданская гвардия в ходе обысков произвела по меньшей мере 10 арестов, в числе задержанных - 67-летний Вильяр, его сын Горка и вице-президент RFEF по вопросам экономики Хуан Пардон, Вильяр и его сын от дачи показаний отказались. Задержанные подозреваются в хищении €45 млн.

В итоге судья вынес решение поместить трех задержанных, среди которых Вильяр, его сын и Пардон, под стражу без права освобождения под залог.

Вильяр впервые занял пост президента RFEF в 1988 году, в мае он был переизбран на очередной президентский срок. С мая по сентябрь 2016 года испанец после отстранения от футбольной деятельности занимавшего на тот момент пост главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини исполнял обязанности главы организации. Чиновник также претендовал на пост президента УЕФА в 2016 году, однако позднее снял свою кандидатуру с выборов. Вильяр является членом совета Международной федерации футбола (ФИФА) и вице-президентом ФИФА, а также вице-президентом УЕФА.