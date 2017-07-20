Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Бней Иегуда" стал соперником "Зенита" по третьему раунду квалификации Лиги Европы

Спорт
20 июля, 21:54 дата обновления: 20 июля, 22:11 UTC+3 ТАСС

Первый матч между соперниками пройдет 27 июля в Санкт-Петербурге, ответный - 3 августа в Израиле

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты "Зенита"

Футболисты "Зенита"

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС, архив

ТАСС, 20 июля. Израильский футбольный клуб "Бней Иегуда" вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет с российским "Зенитом". Об этом стало известно по итогам ответных встреч второго раунда.

В четверг "Бней Иегуда" на своем поле победил словацкий "Тренчин" со счетом 2:0. Голы забили Мавис Чибота (50-я минута) и Юваль Ашкенази (85). В первом матче соперники сыграли вничью - 1:1.

"Зенит" попал в число "сеяных" команд третьего раунда по клубному рейтингу. Первый матч между соперниками пройдет 27 июля в Санкт-Петербурге, ответный - 3 августа в Израиле.

Смотрите также
Футболисты "Краснодара"

"Краснодар" сыграет с датским "Люнгбю" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы

Представление соперника

"Бней Иегуда" представляет южный район Тель-Авива Хатикву, команда в прошлом сезоне выиграла Кубок Израиля и стартовала в еврокубковом сезоне со второго раунда. Клуб был образован в 1936 году и в 1990-м выиграл чемпионат Израиля, а национальным кубком владел трижды. В чемпионате страны - 2016/2017 "Бней Иегуда" занял лишь 11-е место.

Команда практически полностью состоит из израильских футболистов, хотя легионеры играют в ней ведущие роли. Два иностранца - из Литвы: Эмилиюс Зубас является основным голкипером, а Нериюс Вальскис играет в атаке - он открыл счет в гостевом матче с "Тренчином" уже на третьей минуте. Тогда как конголезец Дефуну Чибота забил второй гол в домашнем матче со словаками.

Главным тренером "Бней Иегуды" с начала нынешнего года является 46-летний Иосиф Абукасис, который ранее возглавлял команду в 2011-2012 и 2013-2016 годах.

"Бней Иегуда" в пятый раз выступает в еврокубках, однако ранее с российскими клубами не встречался. Лучшим в еврокубковой истории для команды остается сезон-2009/10, когда она преодолела три стадии Лиги Европы, однако в стыковых матчах за право сыграть в групповом турнире уступила ПСВ из Нидерландов.

Домашним для "Бней Иегуды" является стадион "Блумфилд" в Тель-Авиве, который с прошлого года находится на реконструкции. Поэтому клуб переехал в соседнюю Петах-Тикву, где играет на арене "Ха-Мошава", вмещающей 11 500 зрителей. В январе 2014 года здесь состоялся турнир за объединенный Суперкубок России и Украины, где "Зенит" занял третье место, победив ЦСКА и проиграв "Шахтеру" и "Металлисту". 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнее
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
2
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе с ветром в Москве
3
Основы госполитики: сильный ВМФ позволит РФ занимать лидирующие позиции в мире
4
Мизулина повторно внесла в Госдуму законопроект о запрете беби-боксов
5
Рок-музыканты скорбят в связи с кончиной солиста Linkin Park
6
Депутат крымского парламента приговорен к 10 годам лишения свободы
7
Дело экс-сенатора Игоря Изместьева. Досье
Темы дня
Реклама