"Бней Иегуда" стал соперником "Зенита" по третьему раунду квалификации Лиги Европы

ТАСС, 20 июля. Израильский футбольный клуб "Бней Иегуда" вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет с российским "Зенитом". Об этом стало известно по итогам ответных встреч второго раунда.

В четверг "Бней Иегуда" на своем поле победил словацкий "Тренчин" со счетом 2:0. Голы забили Мавис Чибота (50-я минута) и Юваль Ашкенази (85). В первом матче соперники сыграли вничью - 1:1.

"Зенит" попал в число "сеяных" команд третьего раунда по клубному рейтингу. Первый матч между соперниками пройдет 27 июля в Санкт-Петербурге, ответный - 3 августа в Израиле.

Представление соперника

"Бней Иегуда" представляет южный район Тель-Авива Хатикву, команда в прошлом сезоне выиграла Кубок Израиля и стартовала в еврокубковом сезоне со второго раунда. Клуб был образован в 1936 году и в 1990-м выиграл чемпионат Израиля, а национальным кубком владел трижды. В чемпионате страны - 2016/2017 "Бней Иегуда" занял лишь 11-е место.

Команда практически полностью состоит из израильских футболистов, хотя легионеры играют в ней ведущие роли. Два иностранца - из Литвы: Эмилиюс Зубас является основным голкипером, а Нериюс Вальскис играет в атаке - он открыл счет в гостевом матче с "Тренчином" уже на третьей минуте. Тогда как конголезец Дефуну Чибота забил второй гол в домашнем матче со словаками.

Главным тренером "Бней Иегуды" с начала нынешнего года является 46-летний Иосиф Абукасис, который ранее возглавлял команду в 2011-2012 и 2013-2016 годах.

"Бней Иегуда" в пятый раз выступает в еврокубках, однако ранее с российскими клубами не встречался. Лучшим в еврокубковой истории для команды остается сезон-2009/10, когда она преодолела три стадии Лиги Европы, однако в стыковых матчах за право сыграть в групповом турнире уступила ПСВ из Нидерландов.

Домашним для "Бней Иегуды" является стадион "Блумфилд" в Тель-Авиве, который с прошлого года находится на реконструкции. Поэтому клуб переехал в соседнюю Петах-Тикву, где играет на арене "Ха-Мошава", вмещающей 11 500 зрителей. В январе 2014 года здесь состоялся турнир за объединенный Суперкубок России и Украины, где "Зенит" занял третье место, победив ЦСКА и проиграв "Шахтеру" и "Металлисту".