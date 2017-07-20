СМИ: ФИФА и УЕФА исключат Вильяра из своего состава из-за обвинений в коррупции

ТАСС, 20 июля. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключат из своего состава занимающего посты вице-президента организаций испанца Анхеля Марию Вильяра. Об этом сообщает газета As.

Во вторник утром полиция провела обыск в офисе Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), которую возглавляет Вильяр. Он был инициирован с целью проверить данные о нанесении финансового ущерба организации ее руководством, а также о коррупции при избрании Вильяра на очередной президентский срок в федерации. Гражданская гвардия в ходе обысков произвела по меньшей мере 10 арестов, в числе задержанных - 67-летний Вильяр, его сын Горка и вице-президент RFEF по вопросам экономики Хуан Пардон, Вильяр и его сын от дачи показаний отказались, задержанные подозреваются в хищении €45 млн. Позднее Суд Мадрида поместил подозреваемых под стражу без права освобождения под залог на время расследования.

"ФИФА не может позволить себе иметь вице-президента за решеткой, - приводит газета слова неназванного члена ФИФА. - УЕФА также не хотят иметь с ним ничего общего после скандала с бывшим президентом организации Мишелем Платини".

Вильяр впервые занял пост президента RFEF в 1988 году, в мае он был переизбран на очередной президентский срок. С мая по сентябрь 2016 года испанец после отстранения от футбольной деятельности занимавшего на тот момент пост главы УЕФА Мишеля Платини исполнял обязанности главы организации. Чиновник также претендовал на пост президента УЕФА в 2016 году, однако позднее снял свою кандидатуру с выборов.