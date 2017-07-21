Сборная Мексики стала последним полуфиналистом Золотого кубка КОНКАКАФ

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ТАСС, 21 июля. Команда Мексики победила сборную Гондураса в матче 1/4 финала Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Турнир проходит в США.
Встреча, прошедшая в Глендейле (штат Аризона), завершилась со счетом 1:0. Забитым мячом отметился Родольфо Писарро (4-я минута).
Сборная Мексики в полуфинале встретится с командой Ямайки, ранее в пятницу обыгравшей канадцев (2:1). Матч состоится 24 июля (04:00 мск). Ранее первую полуфинальную пару составили сборные Коста-Рики и США.
Финал турнира состоится 27 июля. Победитель получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.