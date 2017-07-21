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УЕФА разрешил провести первый матч между "Бней Иегудой" и "Зенитом" в Израиле

Спорт
21 июля, 14:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Изначально планировалось, что первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы состоится в Санкт-Петербурге

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Сергей Фурсенко

Сергей Фурсенко

© ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу между израильским клубом "Бней Иегуда" и российским "Зенитом" пройдет в Израиле 27 июля. Об этом ТАСС сообщил президент санкт-петербургского клуба Сергей Фурсенко.

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Изначально планировалось, что игра состоится в Санкт-Петербурге.

"Нам пришел официальный ответ УЕФА [Союз европейских футбольных ассоциаций], в котором говорится, что первый матч пройдет в Израиле 27 июля, а ответный - в Санкт-Петербурге 3 августа", - сказал Фурсенко.

Как ранее сообщила газета "Спорт-Экспресс", перенести первый матч в Израиль попросил "Зенит". "Для нас это удобнее, так как 30 июля нас ждет матч с "Тосно", а 6 августа мы сыграем дома со "Спартаком". Длительная поездка [в Израиль] не способствовала бы восстановлению", - объяснил Фурсенко желание "Зенита" сыграть домашний матч с клубом из Израиля не 27 июля, а 3 августа.

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