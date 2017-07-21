Глава ФСПР: Губайдуллина может стать новой звездой российского современного пятиборья

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МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Россиянка Гульназ Губайдуллина в ближайшее время может стать звездой отечественного современного пятиборья. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов.
25-летняя Губайдуллина в составе сборной России принимает участие в чемпионате Европы, который проходит в Минске. В субботу она вместе с партнершами по команде Анной Буряк, Екатериной Хураськиной и Ульяной Баташовой примет участие в финале в личном соревновании.
"Хочу отметить, что очень нравится выступление наших девочек, которые вышли в финал индивидуальных соревнований. Этот факт говорит о том, что борьба за медали будет интересной. Здорово выглядит Губайдуллина, которая подтянула "комбайн", а в плавании у нее никогда не было проблем. Также радует Анна Буряк, которая теперь выступает за нашу сборную и также показывает хорошие результаты", - сказал Аминов.
"Наша федерация основной упор делала на девушек, которые традиционно выступают хуже ребят. Мы давно не имели среди женщин медалей и успехов, и тот факт, что в финале Кубка мира в Вильнюсе Гульназ показала чудо, оказавшись на третьем месте с 12-го, вселяет большую надежду на то, что это будет звезда нашего пятиборья. Учитывая то, что Доната Римшайте ждет ребенка и не выступает, основной упор будет на Губайдуллину", - добавил глава федерации.
В воскресенье пройдет финал мужских соревнований. "На турнире представлены все звезды, включая олимпийского чемпиона Сашу Лесуна, также выступает олимпийский чемпион среди юниоров Лифанов. В этой команде, кроме Лесуна, одни бывшие юниоры, которые только-только перешли во взрослую сборную. Традиционно наша мужская команда сильна, а юниоры весьма способны, надеюсь, что этот потенциал подтвердится уже во взрослом спорте", - поделился мнением Аминов.
По словам собеседника агентства, серебряная медаль женской команды и пятое место мужской сборной в эстафетах являются хорошим результатом. "Это очень перспективный и зрелищный вид пятиборья. 4 сентября у нас пройдет Кубок Кремля, и президент международной федерации Клаус Шорманн заявил, что приедет на лучшее коммерческое соревнование в истории пятиборья, где эстафета там будет представлена в самом широком виде", - заключил Аминов. Чемпионат Европы завершится 24 июля смешанной эстафетой.