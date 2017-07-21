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Последний спецучасток ралли "Шелковый путь" отменен

Спорт
21 июля, 17:28 UTC+3 ТАСС

Победителем гонки среди грузовиков станет экипаж команды "КамАЗ-мастер" Дмитрия Сотникова, если преодолеет дистанцию последнего этапа, уложившись в отведенный временной норматив

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Дмитрий Сотников

Дмитрий Сотников

© Егор Алеев/ТАСС, архив

ТАСС, 21 июля. Последний спецучасток ралли-рейда "Шелковый путь" отменен из-за плохих погодных условий, экипаж команды "КамАЗ-мастер" россиянина Дмитрия Сотникова одержит победу в общем зачете грузовиков, если преодолеет дистанцию последнего этапа, уложившись в отведенный временной норматив. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Последний этап должен был пройти по территории Китая от Чжунвэя до города Сиань и составить 716,56 км со спецучастком 100,67 км.

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Экипаж Сотникова выиграл 13-й этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

"Оргкомитет ралли "Шелковый путь" принял решение отменить 14-й спецучасток гонки в связи с проливными дождями на севере Китая. Спецучасток заключительного этапа, расположенный в гористой местности, в связи с осадками может быть небезопасен для участников, поэтому дирекция соревнования приняла решение исключить участок из маршрута гонки, - говорится в сообщении пресс-службы. - Экипажам, тем не менее, необходимо преодолеть дорожную секцию 14-го этапа и прибыть на финиш ралли, уложившись в отведенный временной норматив. Официальные результаты гонки будут опубликованы перед торжественной церемонией финиша ралли в Сиане 22 июля".

Сотников лидирует в общем зачете грузовиков со временем 43 часа 45 минут 38 секунд. Второе и третье места занимают его соотечественник и партнеры по команде Антон Шибалов (+6,04) и Айрат Мардеев (+23,12) соответственно. В классе внедорожников лидирует француз Сириль Депре ("Пежо"), опережая соотечественника Кристиана Лавьея из команды Baicmotor (+1:04.39) и китайца Хань Вэя из Geely Auto Coopertires (+1:11.29).

В нынешнем ралли "Шелковый путь" принимают участие 90 экипажей из 35 стран, включая 41 внедорожник и 21 грузовик, к которым в китайском Урумчи присоединились свыше 20 автомобилей национального китайского чемпионата. Маршрут проходит по территории России, Казахстана и Китая, участники финишируют 22 июля в китайском городе Сиань, откуда много веков назад начинался Великий Шелковый путь. 

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