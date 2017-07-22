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Чоловяга: российские футболистки сами себе "привезли" два гола в матче со шведками на ЧЕ

Спорт
22 июля, 0:28 UTC+3 ТАСС

Форвард российской команды считает, что в решающих эпизодах игрокам не хватило концентрации

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ТАСС, 22 июля. Женская сборная России по футболу в матче группового этапа чемпионата Европы против команды Швеции сама виновата в обоих пропущенных мячах, не хватило концентрации и внимания в решающих эпизодах. Такое мнение высказала нападающая российской команды Анна Чоловяга, слова которой приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В пятницу сборная России проиграла команде Швеции со счетом 0:2 во втором матче на чемпионате Европы. После этого поражения россиянки опустились с первого на второе место в группе B. В их активе три очка, в первом матче россиянки обыграли итальянок (2:1).

"Обидно, что пропустили голы, которые сами себе "привезли". Где-то не хватило концентрации, внимания. Вратаря никто не винил, всякое бывает, никто никому в раздевалке ничего не сказал. Наоборот, поддержали друг друга", - рассказала Чоловяга.

Другой форвард сборной России Елена Данилова также отметила ошибки в случаях с пропущенными голами. "По глупой ошибке пропустили мячи. Это наша проблема, нашей сборной, никак не можем понять, что такие вещи нельзя делать. Сержусь на себя, у меня не было 100-процентных моментов, но были моменты, когда надо было дожимать и реализовывать", - сказала футболистка.

В последнем туре группового раунда сборная России сыграет со сборной Германии. Встреча пройдет 25 июля. Чемпионат Европы завершится 6 августа.

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