Хоккеисты "Динамо" подали заявления в трудовую инспекцию из-за долгов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Игроки московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" подали заявления в трудовую инспекцию из-за невыплаченных долгов по зарплате. Об этом журналистам заявил вратарь бело-голубых Александр Еременко.

"Мы подали заявления в трудовую инспекцию. Дальше с нашими долгами будет уже разбираться государство. Было изначально понятно, что так и будет. Ничего не меняется", - сказал Еременко.

5 июня ООО "ХК "Динамо", являющееся структурой Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо", подало документы на участие в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. В предыдущих сезонах документы на выступление в чемпионате подавала Автономная некоммерческая организация "Объединенный хоккейный клуб "Динамо", игроки имеют подписанные контракты именно с этой организацией. Долги АНО "ОХК "Динамо" составляют порядка 2 млрд рублей, из них около 800 млн рублей - это задолженность по зарплате хоккеистам.

4 июля 42 игрока "Динамо" получили статус неограниченно свободных агентов из-за долгов за три месяца, которые перед ними имеет АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо". Позже такой же статус получили капитан "Динамо" в прошлом сезоне форвард Алексей Терещенко, защитники Илья Никулин и Дмитрий Вишневский, а также еще 14 хоккеистов.

Ранее капитан "Динамо" Алексей Терещенко сообщил, что не будет выступать за команду, пока не будут погашены долги перед игроками и сотрудниками клуба, включая работников клубной школы. При этом ООО ХК "Динамо", подавшее заявку в КХЛ, не планирует погашать долги перед командой, поскольку оно не является правопреемником АНО "ОХК "Динамо"

"Динамо" первый матч нового сезона проведет 23 августа дома против подмосковного "Витязя".