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Сальников переизбран в бюро Международной федерации плавания

Спорт
22 июля, 15:21 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 22, июля. /ТАСС

Четырехкратный олимпийский чемпион стал членом бюро FINA в 2013 году

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Владимир Сальников

Владимир Сальников

© Юрий Машков/ТАСС

БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников избран на новый срок в качестве члена бюро Международной федерации плавания (FINA). Голосование прошло на конгрессе организации в Будапеште, который в эти дни принимает чемпионат мира по водным видам спорта.

Голосование проходило в письменной форме. На два места в бюро FINA от Европы претендовали пять человек. Во второй тур голосования вышли трое: Сальников, испанец Фернандо Карпена и голландец Эрик Ван Хейнинг.

По ходу второго тура голосования Карпена снял свою кандидатуру. Таким образом, от Европы в состав бюро FINA вошли Сальников и бывший президент Федерации плавания Нидерландов Ван Хейнинг.

В конгрессе принимают участие 176 делегатов стран-членов FINA, каждый из них имеет по два голоса. Для победы было необходимо простое большинство - 177 голосов.

Сальников, который является четырехкратным олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира возглавляет ВФП с 2010 года, членом бюро FINA был избран в 2013 году.

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