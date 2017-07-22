Сальников переизбран в бюро Международной федерации плавания

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БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников избран на новый срок в качестве члена бюро Международной федерации плавания (FINA). Голосование прошло на конгрессе организации в Будапеште, который в эти дни принимает чемпионат мира по водным видам спорта.
Голосование проходило в письменной форме. На два места в бюро FINA от Европы претендовали пять человек. Во второй тур голосования вышли трое: Сальников, испанец Фернандо Карпена и голландец Эрик Ван Хейнинг.
По ходу второго тура голосования Карпена снял свою кандидатуру. Таким образом, от Европы в состав бюро FINA вошли Сальников и бывший президент Федерации плавания Нидерландов Ван Хейнинг.
В конгрессе принимают участие 176 делегатов стран-членов FINA, каждый из них имеет по два голоса. Для победы было необходимо простое большинство - 177 голосов.
Сальников, который является четырехкратным олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира возглавляет ВФП с 2010 года, членом бюро FINA был избран в 2013 году.