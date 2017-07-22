Прыгун в воду Бондарь доволен дебютом за сборную России на ЧМ после смены гражданства

БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Прыгун в воду Александр Бондарь остался доволен выступлением на чемпионате мира в Будапеште, который стал для него первым крупным международным турниром за сборную России после смены гражданства с украинского на российское. Об этом он рассказал журналистам после окончания турнира.

Бондарь в субботу стал четвертым в соревнованиях с 10-метровой вышки. На чемпионате мира он также завоевал серебро в синхронных прыжках в паре с Виктором Минибаевым.

"В принципе, я доволен своим выступлением на чемпионате мира, я завоевал первую для себя серебряную медаль. Бронзовая уже была, так что потихоньку поднимаюсь, надеюсь, что наработаю на золотую. Даст бог, на следующем чемпионате мира", - сказал Бондарь.

Спортсмен отметил, что в заключительном старте в Будапеште он мог рассчитывать на попадание на призовое место.

"Все нормально, второй прыжок не очень хорошо получился, он и не позволил бороться за медаль. Шанс есть всегда и у всех, просто не мой день сегодня. Плюс не доработал, буду совершенствоваться", - отметил он.

Бондарь пропустил июньский чемпионат Европы в Киеве, однако за полгода, что спортсмены тренируются вместе, успел выступить на четырех этапах Мировой серии.