Все вокруг футбола: какие экскурсии предложат в России болельщикам ЧМ-2018

ТАСС, 24 июля. Российские регионы предложат специальные туристические маршруты для футбольных болельщиков, которые приедут на чемпионат мира в 2018 году (ЧМ-2018). Фанатов и туристов ждут "футбольный" Петербург, где был сыгран "блокадный матч", дегустации "мужских напитков" в Казани, посещение старинного ростовского рынка, экскурсия в подземный бункер Сталина в Самаре и др.

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Как сообщили ТАСС в Минкультуры РФ, это позволит фанатам познакомиться со спортивной историей и достопримечательностями России, поближе узнать культурные и кулинарные традиции городов-организаторов ЧМ-2018.

"Сформированы туристские маршруты всех 11 городов, принимающих чемпионат. При выборе турмаршрутов особое внимание уделялось главным достопримечательностям городов. Есть как уже существующие маршруты, так и маршруты, специально разработанные для болельщиков. Они экономят время гостей и выстроены так, что раскрывают какую-то тему, связывают точки в историю", - сказала глава департамента туризма и региональной политики Минкультуры РФ Ольга Ярилова.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В регионах рассказали, как готовятся встречать, развлекать и угощать футбольных фанатов.

Спорт для настоящих мужчин

В Татарстане турмаршрут "Казань для настоящих мужчин и их спутниц" опробовали еще во время Кубка конфедераций. "Маршрут включает в себя посещение нескольких спортивных объектов - это экскурсия на стадион "Казань-Арена", экскурсия по международному конно-спортивному комплексу "Казань", где проводится экскурсия по музею коневодства. И заканчивается маршрут посещением магазина-музея "Арыш Мае" (с татарского "ржаное масло" - прим. ТАСС) с дегустацией "мужских напитков", - сказала ТАСС представитель туристско-информационного центра Казани Евгения Корнеева.

По ее словам, когда стадион будет закрыт для посещения, маршрут будет меняться. Он будет включать экскурсию по Казанскому кремлю с посещением лучно-арбалетного тира, где каждый сможет попробовать себя в роли стрелка и сфотографироваться в костюме золотоордынских воинов.

Для гостей ЧМ-2018 в северной столице разработан специальный маршрут "Футбольный Петербург". Как рассказали в комитете по развитию туризма города, основное внимание будет уделено истории клуба "Зенит" - одного из символов Петербурга. Маршрут включает пять "футбольных" адресов Петербурга, в том числе стадион "Динамо", на котором 31 мая 1942 года в осажденном Ленинграде был сыгран "блокадный" матч между командами "Динамо" и Ленинградского металлического завода.

В Москве для болельщиков разработали специальный маршрут "По пути на матч" в мобильном приложении "Узнай Москву". "Всего в приложении представлено три маршрута: длинный, рассчитанный на 140 минут, средний - на 115 минут и короткий - на 55 минут. Они проходят мимо Красной площади, Третьяковской галереи, Дома на набережной, Английского подворья и других известных мест города", - рассказала ТАСС Ярилова.

Семейный отдых и заповедные места

Калининградская область, кроме традиционных янтарного маршрута или посещения национального парка "Куршская коса", в дни чемпионата предложит несколько специальных программ для болельщиков. Все они внесены в специальный "паспорт туриста", который обязательно вручают всем гостям балтийского города.

"Мы указали не только программы для болельщиков, как например, "Пивной маршрут", но и такие, как маршрут "Места для поцелуев" и "Семейный маршрут", который сконструирован таким образом, чтобы всегда было чем занять ребенка. Есть безбарьерные маршруты для маломобильных групп людей", - пояснил врио министра по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

К примеру, "семейное" посещение включает зоопарк, Храм Христа Спасителя, музей "Блиндаж", Музей мирового океана, Кафедральный собор, Музей янтаря, Башню Врангеля и др.

Саранск уже в этом году предложил любителям футбола несколько маршрутов, связанных с предстоящим чемпионатом. "Маршруты рассчитаны на туристов от 10 лет и старше, включают экскурсии по будущим объектам чемпионата мира по футболу: стадион "Мордовия-Арена", тренировочные площадки, гостиничный фонд Саранска",- сообщили ТАСС в туристко-информационном центре Мордовии.

На сам чемпионат в Министерстве культуры и туризма республики предлагают три проекта маршрутов для болельщиков: "Шумбрат, Саранск!" ("Здравствуй, Саранск!"), "Этническая Мордовия" и "Мордовия заповедная", рассчитанные на разные аудитории. "Проект "Шумбрат, Саранск!" - однодневный. Он рассчитан на активных болельщиков, в планах у которых - посещение матчей чемпионата. Поэтому за один день им предлагается открыть достопримечательности Саранска, побывать на матче ЧМ-2018 и познакомиться с национальной культурой Мордовии в музейно-этнографическом комплексе "Мордовское подворье", - рассказали в министерстве.

В Московской области для гостей чемпионата разработаны пешеходные маршруты, охватывающих пять городов. Это Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра. В Коломне и Дмитрове гостям предлагается посетить местные кремли, в Клину - мемориальный музыкальный музей-заповедник Петра Чайковского, а в Истре - рекреационный кластер "Русская Палестина". "Во время футбольного первенства планеты вход в подмосковные государственные музеи по паспорту болельщика будет бесплатным", - говорится в сообщении Минкультуры Подмосковья.

Старый Ростов-на-Дону и новый "Олимпийский Сочи"

В Ростовской области туристам предложат посетить древний Азов, чеховский Таганрог, столицу мирового казачества Новочеркасск, казачий духовный центр - станица Старочеркасская, крупнейший на юге России памятник античности "Танаис" в хуторе Недвиговке. "В линейке туристских предложений также увлекательные прогулки по Дону и Приазовью, гастрономические программы с дегустацией блюд донской кухни, местных вин и напитков", - рассказали ТАСС в правительстве региона.

Также гостям ЧМ-2018 предложат познакомиться с главными достопримечательностями донской столицы. "Центральный рынок или Старый базар - это один из крупнейших рынков Юга России, легенда Ростова-на-Дону, его настроение, пульс и настоящая атмосфера донского гостеприимства. Особую популярность имеет левый берег Дона. Здесь строится и новый стадион "Ростов-Арена". А для тех, кто впервые попадает на другой берег реки, рекомендованы к посещению музей донского виноделия и самогоноварения и угощение донскими раками", - отметили в пресс-службе.

Знакомство болельщиков с Сочи начнется с обзорной экскурсии "Олимпийская столица 2014 года". "Для участников и гостей ЧМ-2018 разработаны экскурсионные маршруты по 12 наиболее знаковым объектам туристско-экскурсионного показа города Сочи. Это объекты постолимпийского наследия: Олимпийский парк, Сочи Парк, Сочи Автодром и трасса Формулы-1, объекты горнолыжной инфраструктуры Красной Поляны, а также объекты природного наследия, такие как Дендрарий, парк "Ривьера", смотровая башня на горе Ахун", - рассказали ТАСС в управлении по курортному делу и туризму мэрии Сочи.

На электропоезде "Ласточка" всего за час можно будет добраться до сочинской Красной Поляны. В дни чемпионата там не будет снега, зато туристам доступны пешие маршруты к высокогорным водопадам, спуски на велосипедах по трассам, где зимой катаются горнолыжники.

Изобретения Кулибина, космос и бункер Сталина

Поездка на чемпионат в Поволжье для болельщиков обещает быть познавательной. В Самаре предложат экскурсию в музей "Самара космическая". На фасаде музейного здания стоит ракета-носитель "Союз", вздымающаяся на 55 метров ввысь. Как уверяют в музее, это единственная в Европе вертикально установленная ракета-носитель в собранном виде.

Также здесь представлены космические аппараты, ракетные двигатели, подлинные скафандры космонавтов и сервированный космической едой стол. Спустившись "на землю", гости попадут в бункер Иосифа Сталина на минус 12-м этаже - самое глубокое в мире бомбоубежище, построенное осенью 1941 года.

Нижний Новгород готовится рассказать гостям о знаменитых земляках. По словам председателя ассоциации "Нижегородская гильдия экскурсоводов" Александры Шаровой, в городе создают не только турмаршруты, но и работают над текстами этих коротких экскурсий.

"Для иностранных групп мы подберем такие факты, которые связывают Нижний Новгород с той страной, откуда они приехали, тексты этих экскурсий в основном будут связаны с людьми, потому что людям всегда интересно слушать про людей", - сказала Шарова.

Как отметил министр культуры региона Сергей Горин, Нижний Новгород славится своими изобретателями и техническими разработками. Туристов познакомят с наследием изобретателя Ивана Кулибина, разработками конструктора Ростислава Алексеева и др.

Призраки подземелий и экскурсия в Урюпинск

Главным туристическим объектом в Волгограде станет Мамаев курган с 85-метровой скульптурой "Родина-мать зовет". По данным агентства развития туризма, в регионе разработано и действует около 300 экскурсионных маршрутов, которые будут предложены и гостям чемпионата. В области есть отдых на любой вкус - сплав на байдарках по Волге и Дону, катание на лошадях и верблюдах, велопрогулки, автобусные туры с остановками на пикник в столицу российской провинции - город Урюпинск, посещение храмов и купание в святых источниках. А в музее-заповеднике немецкой колонии XVIII века "Старая Сарепта" гостям предложат экскурсии по старинным подземельям, где, по словам старожилов, обитают призраки.

"Под каждым из 26 зданий музея-заповедника находится подземный вход, когда-то они все были соединены общим ходом, который выходил за пределы колонии на случай экстренной эвакуации, - рассказал ТАСС директор музея Сергей Баженов. - Есть легенда, что в подземелье спрятано золото. Его охраняет механический рыцарь-призрак, который пронзает копьем каждого, кто не знает пароль".

Чтобы разнообразить предложения для гостей ЧМ-2018, Центр развития туризма Свердловской области провел конкурс на лучший турмаршрут по региону. В частности, лучшим культурно-познавательным маршрутом стал "Легенды горы Азов" - тур рассчитан на четыре часа, он проходит по природным местам города Полевской и помогает воссоздать историю края.

Уральский "нянь" и рассольник "Ленинградский"

В дни чемпионата в российских городах будут организованы гастрономические и ресторанные фестивали, которые позволят болельщикам ознакомиться с национальной кухней и кулинарными особенностями регионов. В Санкт- Петербурге, к примеру, разработан маршрут "Вкус Петербурга", который поможет туристам найти заведения где можно попробовать шесть основных блюд петербургской кухни - жареную корюшку, рассольник "Ленинградский", фирменные чебуреки "по-ленинградски", бефстроганов, ленинградские пышки и гурьевскую кашу.

В Волгограде болельщики смогут побывать на "островке Европы" с сохранившейся с XVIII века архитектурой - кирхой с органом, аптекарским домом и винными подвалами и уникальным гибридом русской и немецкой кухни. "Например, известные любому европейцу немецкие пряники мы подаем с русским кулинарным изобретением - арбузным медом", - рассказал директор музея "Старая Сарепта".

Лучшим гастрономическим маршрутом Урала признан "От нянь к пель-нянь. Нянь-уй из нянь-кур", который знакомит гостей с кухней народов уральского Севера. В историко- этнографическом парке "Земля предков" под Екатеринбургом напомнили, что всем известное слово "пельмень" имеет финно- угорские корни. "Нянь" по-хантыйски - хлеб, "пель-нянь" - хлебное ухо, "нянь-кур" - хлебопечь, "нянь-уй" - хлебный зверь.

"Участники тура имеют уникальную возможность принять участие в мастер-классе по приготовлению уральских пельменей с несколькими видами мяса, с рыбой, с редькой, с грибами, слепить своего хлебного зверя и испечь его в настоящей хлебопечке. А потом съесть свои пельмени, сваренные в огромном котле на костре, с душистым свежим хлебом из нянь-кур, запивая ароматным бульоном", - рассказали в музее.