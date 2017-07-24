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Шипулин: олимпийская трасса в Пхенчхане непростая, но к ней можно адаптироваться

Спорт
24 июля, 15:39 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 24, июля. /ТАСС

Биатлонист рассказал, что в своей подготовке к олимпийскому сезону учитывает нюансы трассы в Южной Корее

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СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Погодные условия на олимпийской биатлонной трассе в южнокорейском Пхенчхане весьма нестабильные, что потребует от команд учитывать множество нюансов для грамотной адаптации. Такое мнение высказал журналистам олимпийский чемпион 2014 года в эстафете Антон Шипулин.

"Погода там очень теплая, не знаю, как будет в феврале, мы бегали в прошлом году в марте, и трасса не всегда успевала замерзнуть вечером, и бывало такое, что стартовать в четвертой группе было предпочтительнее, чем в первой. Очень тяжело предугадать [время старта], потому что погода очень тяжелая, меняется, то дождь, то пасмурно, то солнце, один-два градуса разница и уже разные условия. И тут надо будет четко отслеживать условия и график, по которому мы сможем выбирать стартовые группы", - рассказал биатлонист.

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Он рассказал, что в своей подготовке к олимпийскому сезону учитывает нюансы трассы в Южной Корее. "Очень понравилась трасса: не скажу, что она легкая - она тяжелая, рабочая. Но к ней можно и нужно адаптироваться, у нас многие тренировки уже как раз подстроены под эту трассу, и мы стараемся учитывать какие-то моменты и нюансы", - отметил спортсмен.

Горный сбор на лыжно-биатлонном комплексе в Красной Поляне связан с очередностью этапов подготовки к олимпийскому сезону. Условия в горах под Сочи, по словам Шипулина, сильно отличаются от Пхенчхана.

"В Сочи мы тренируемся не для того, чтобы подстроиться под Корею, а чтобы выстроить тренировочный процесс, это необходимый фактор, когда должна быть определенная последовательность: горы, равнина, где мы можем разгоняться, снова высокогорье, потому что бегаем очень часто на среднегорье, где организму немного тяжело", - пояснил спортсмен.

Сбор в Сочи для членов сборной России по биатлону Шипулина и Алексея Волкова продлится до 10 августа. Затем спортсмены примут участие в чемпионате мира по летнему биатлону, который пройдет 24-27 августа в Чайковском.

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