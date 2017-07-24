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ФК "Динамо" надеется, что ВТБ выплатит обещанные полгода назад 600 млн рублей

Спорт
24 июля, 16:19 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Банк в конце декабря прошлого года обещал выплатить Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу "Динамо" эту сумму, это не было письменно зафиксировано

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Футболисты "Динамо"

Футболисты "Динамо"

© Сергей Фадеичев/ТАСС, архив

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Банк ВТБ в конце декабря прошлого года обещал выплатить Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу "Динамо" дополнительные 600 млн рублей, это не было письменно зафиксировано, но футбольный клуб рассчитывает на эти деньги. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Евгений Муравьев.

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Ранее в понедельник он рассказал ТАСС, что у клуба существуют долги перед футболистами по премиальным, а еще могут появиться задолженности по зарплате.

"Действительно, на заседании президиума Центрального совета общества "Динамо" 30 декабря 2016 года, на котором рассматривался вопрос о передаче акций клуба обществу, представитель банка ВТБ озвучил готовность дополнительно перечислить "Динамо" 600 млн рублей по спонсорскому договору. Эти договоренности не были оформлены документально, так как это уже было 30 декабря и подготовить документы было просто нереально. Конечно, мы на эти деньги рассчитываем, и с этими средствами связываем выплату бонусов игрокам", - сказал Муравьев.

В банке ВТБ пока комментировать эту ситуацию отказались.

В 2009 году ВТБ приобрел 74,99% акций футбольного клуба "Динамо". После исключения клуба из еврокубков в 2015 году за нарушение правил финансового fair play было объявлено о запуске процесса передачи контрольного пакета акций Центральному совету "Динамо". Договоренность между ВТБ и ЦС "Динамо" была достигнута в конце декабря 2016 года, и вскоре сделка была завершена.

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