Полиция призвала фанатов ФК ЦСКА отказаться от поездок на метро в день матча ЛЧ в Афинах

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Полицейское управление Афин из соображений безопасности настоятельно рекомендовало болельщикам московского ЦСКА воздержаться от использования метро в день гостевого матча футбольной Лиги чемпионов с местным АЕКом. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
Первая встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между АЕКом и ЦСКА пройдет во вторник на Олимпийском стадионе в Афинах.
Армейский клуб ожидает около 120 болельщиков команды на выездном матче. Всего на матче ожидается порядка 40 тысяч зрителей.