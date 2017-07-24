Полиция призвала фанатов ФК ЦСКА отказаться от поездок на метро в день матча ЛЧ в Афинах

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Полицейское управление Афин из соображений безопасности настоятельно рекомендовало болельщикам московского ЦСКА воздержаться от использования метро в день гостевого матча футбольной Лиги чемпионов с местным АЕКом. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Первая встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между АЕКом и ЦСКА пройдет во вторник на Олимпийском стадионе в Афинах.

Армейский клуб ожидает около 120 болельщиков команды на выездном матче. Всего на матче ожидается порядка 40 тысяч зрителей.