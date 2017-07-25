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Глава испанской футбольной федерации Вильяр не собирается покидать свой пост после ареста

Спорт
25 июля, 10:07 UTC+3 ТАСС

Как отмечает издание AS, Анхеля Марию Вильяра можно лишить должности только после вынесения приговора

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ТАСС, 25 июля. Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Анхель Мария Вильяр не собирается покидать свой пост после обвинений в коррупции и ареста. Об этом сообщает газета AS.

Как отмечает издание, Вильяра можно лишить должности только после вынесения приговора.

18 июля полиция провела обыск в офисе RFEF, которую возглавляет Вильяр. Он был инициирован с целью проверить данные о нанесении финансового ущерба организации ее руководством, а также о коррупции при избрании Вильяра на очередной президентский срок в федерации. Гражданская гвардия в ходе обысков произвела по меньшей мере 10 арестов, в числе задержанных - 67-летний Вильяр, его сын Горка и вице-президент RFEF по вопросам экономики Хуан Пардон, Вильяр и его сын от дачи показаний отказались, задержанные подозреваются в хищении €45 млн. Позднее Суд Мадрида поместил подозреваемых под стражу без права освобождения под залог на время расследования.

Вильяр впервые занял пост президента RFEF в 1988 году, в мае он был переизбран на очередной президентский срок. С мая по сентябрь 2016 года испанец после отстранения от футбольной деятельности занимавшего на тот момент пост главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини исполнял обязанности главы организации. Чиновник также претендовал на пост президента УЕФА в 2016 году, однако позднее снял свою кандидатуру с выборов.

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