"Металлург" и "Ак Барс" подадут апелляцию на дисквалификацию Зарипова

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Двухлетнее отстранение от хоккея российского форварда Даниса Зарипова за допинг будет обжаловано совместно магнитогорским "Металлургом" и "Ак Барсом". Об этом ТАСС сообщил вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин.

Во вторник пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщила, что допинг-проба трехкратного чемпиона мира Зарипова дала положительный результат. В ней было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b), она была взята во время проведения чемпионата КХЛ сезона-2016/17. 36-летний хоккеист дисквалифицирован до 22 мая 2019 года.

"Это не значит, что Данис, мы и Казань сдаемся - есть апелляция, дальнейшие расследования, суд, и мы будем продолжать совместно со всеми участвовать в этом разбирательстве", - сказал Величкин.

В текущее межсезонье Зарипов перешел из магнитогорского "Металлруга" в "Ак Барс". В составе "Металлурга" Зарипов становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и выходил в финал плей-офф (2017). Зарипов с 15 заброшенными шайбами стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина - 2017.