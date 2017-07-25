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Городской пляж появится в Волгограде рядом со стадионом ЧМ-2018

Спорт
25 июля, 13:40 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 25, июля. /ТАСС

Пляж появится в рамках мероприятий по благоустройству набережной Волги и строительства рокадной дороги

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ВОЛГОГРАД, 25 июля. /ТАСС/. Городской пляж в Волгограде рядом со стадионом появится в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом вице-премьеру и председателю оргкомитета "Россия-2018" Виталию Мутко сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Во вторник Мутко прибыл в Волгоград с инспекционным визитом.

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"В рамках подготовки к чемпионату мира рядом со стадионом появится городской пляж", - сказал Бочаров.

Пляж появится в рамках мероприятий по благоустройству набережной Волги и строительства рокадной дороги. "Волгоград - это город на Волге, очень важно, чтобы инфраструктура позволяла обеспечить выход к реке. Рокадная дорога будет выполнять как раз эту функцию", - отметил Мутко.

Рокадная дорога будет готова до конца 2017 года

Строительство рокадной дороги, которая соединит ключевые объекты инфраструктуры чемпионата мира, вышло на заключительный этап. Общая протяженность нового строительства составляет 3,7 км. Работы будут выполнены до конца 2017 года.

Работы ведутся на двух участках, заключен контракт на реализацию третьего этапа. На первом - от моста через Волгу до улицы Химической в Центральном районе - завершается берегоукрепление, продолжается укладка асфальта и гранитных бордюров.

Одновременно с автодорогой обустраиваются велосипедные дорожки, тротуары, уличное освещение, зеленая зона, городской пляж, а также интерактивный музей "Россия - моя история". Его во вторник посетила делегация во главе с Мутко. Открытие музея запланировано на 30 сентября 2017 года.

Второй участок строительства 0-й Продольной начинается от улицы Калинина в Ворошиловском районе и заканчивается у здания речного порта. Здесь близится к завершению перенос инженерных коммуникаций, прокладка ливневой и хозяйственно- бытовой канализации. Дорожники укладывают геосетку, щебеночное основание, приступают к асфальтобетонным работам. На двух стройплощадках ежедневно задействованы 60 единиц техники и 150 работников.

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