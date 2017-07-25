Легкоатлеты РФ могут воспользоваться помощью массажистов из других сборных на ЧМ

НОВОГОРСК /Московская область/, 25 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские легкоатлеты на чемпионате мира в Лондоне, где они будут выступать под нейтральным флагом, при подготовке к стартам смогут обратиться за помощью к массажистам из других национальных сборных. Об этом ТАСС сообщил чемпион мира в прыжках в длину 2013 года Александр Меньков.

Допуск к участию в чемпионате мира получили 19 российских легкоатлетов, сопровождать их смогут только 12 личных тренеров. Врачи и массажисты сборной России по причине затянувшегося отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) работать на турнире не смогут.

"Мы с тренером подумали и решили, что ему нет смысла ехать, поскольку надо решать много организационных вопросов, - сказал Меньков. - Я спрашивал, кто сможет делать мне массаж и готовить к стартам. Вроде, проблем быть не должно. Если что, мы не постесняемся попросить помощи у массажистов других сборных".

"Есть, к примеру, финский массажист, который мне уже один раз помогал. Он ко мне хорошо относится, говорит по- русски, так что, думаю, не откажет", - добавил он

Чемпионат мира пройдет с 4 по 13 августа.