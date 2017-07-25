Колобков рассчитывает, что еще несколько российских легкоатлетов получат допуск к ЧМ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков рассчитывает, что еще несколько российских легкоатлетов получат допуск к чемпионату мира 2017 года. Об этом он заявил журналистам.

Допуск к участию в чемпионате мира получили 19 российских легкоатлетов, чьи заявки были одобрены Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

"В чемпионате мира будут принимать участие на данный момент 19 спортсменов, которых после всех перепроверок допустила IAAF. Всего допущено до участия в международных соревнованиях 49 спортсменов. Надеемся, что до начала турнира еще ряд спортсменов может получить допуск", - сказал Колобков.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. На время отстранения IAAF разрешила ряду российских спортсменов, удовлетворяющих критериям организации, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.