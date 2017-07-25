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Колобков рассчитывает, что еще несколько российских легкоатлетов получат допуск к ЧМ

Спорт
25 июля, 14:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Допуск к участию в чемпионате мира получили 19 российских легкоатлетов, чьи заявки были одобрены Международной ассоциацией легкоатлетических федераций

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Павел Колобков

Павел Колобков

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков рассчитывает, что еще несколько российских легкоатлетов получат допуск к чемпионату мира 2017 года. Об этом он заявил журналистам.

Допуск к участию в чемпионате мира получили 19 российских легкоатлетов, чьи заявки были одобрены Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

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"В чемпионате мира будут принимать участие на данный момент 19 спортсменов, которых после всех перепроверок допустила IAAF. Всего допущено до участия в международных соревнованиях 49 спортсменов. Надеемся, что до начала турнира еще ряд спортсменов может получить допуск", - сказал Колобков.

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. На время отстранения IAAF разрешила ряду российских спортсменов, удовлетворяющих критериям организации, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

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