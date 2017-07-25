Шубенков: российским легкоатлетам на ЧМ нельзя использовать рингтон с гимном страны

НОВОГОРСК /Московская обл./, 25 июля. /ТАСС/. Российским спортсменам на чемпионате мира по легкой атлетики 2017 года в Лондоне запрещено использовать гимн страны в качестве рингтона на мобильном телефоне. Об этом журналистам сообщил чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков.

Допуск на стартующий 4 августа чемпионат мира в Лондоне имеют 19 российских легкоатлетов, которые будут выступать под нейтральным флагом в связи с продолжающимся отстранением Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В связи с приостановлением членства федерации российским легкоатлетам запрещено появляться на соревнованиях в форме сборной или носить любые атрибуты, символизирующие российский флаг.

"Правила крайне жесткие: нельзя ни форму, ни сумки, ни косметику, резинки, браслеты тоже. Даже татуировки, которые залепят скотчем. Рингтон на телефон в виде гимна тоже нельзя. Это все звучит глупо, но в логику Международной ассоциации легкоатлетических федераций вполне вписывается", - сказал Шубенков.

"По их идее, России не должно быть в международной легкой атлетике, и они эту идею воплощают", - отметил он.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 13 августа.