Шубенков: российским легкоатлетам на ЧМ нельзя использовать рингтон с гимном страны

Группа "Аэрофлот" в I полугодии увеличила перевозку пассажиров на 16,6%, до 23 млнТранспорт 25 июля, 16:18
Кремль не комментирует заявление Эрдогана о заключении соглашения о поставках С-400Политика 25 июля, 16:11
Насколько хорошо вы знаете историю выступлений российских футбольных клубов в еврокубкахСпорт 25 июля, 16:00
Омская область определила размер компенсаций владельцам изъятых из-за АЧС свинейСибирь 25 июля, 15:59
Эрдоган заявил о подписании с РФ соглашения о поставках С-400Международная панорама 25 июля, 15:51
На МАКС-2017 стенд "Швабе" посетили более 100 тысяч человекНовости партнеров 25 июля, 15:46
Минтранс разъяснил свою инициативу о новых правилах провоза ручной кладиЭкономика и бизнес 25 июля, 15:44
"Швабе" показал перспективные разработки на конгрессе "Медицина и здоровье в спорте"Новости партнеров 25 июля, 15:40
Что нужно знать о ситуации вокруг банка "Югра"Экономика и бизнес 25 июля, 15:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОГОРСК /Московская обл./, 25 июля. /ТАСС/. Российским спортсменам на чемпионате мира по легкой атлетики 2017 года в Лондоне запрещено использовать гимн страны в качестве рингтона на мобильном телефоне. Об этом журналистам сообщил чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков.
Допуск на стартующий 4 августа чемпионат мира в Лондоне имеют 19 российских легкоатлетов, которые будут выступать под нейтральным флагом в связи с продолжающимся отстранением Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В связи с приостановлением членства федерации российским легкоатлетам запрещено появляться на соревнованиях в форме сборной или носить любые атрибуты, символизирующие российский флаг.
"Правила крайне жесткие: нельзя ни форму, ни сумки, ни косметику, резинки, браслеты тоже. Даже татуировки, которые залепят скотчем. Рингтон на телефон в виде гимна тоже нельзя. Это все звучит глупо, но в логику Международной ассоциации легкоатлетических федераций вполне вписывается", - сказал Шубенков.
"По их идее, России не должно быть в международной легкой атлетике, и они эту идею воплощают", - отметил он.
Чемпионат мира пройдет с 4 по 13 августа.