Красных чуть не плакал от усталости на ЧМ после завоевания бронзы на 200 м кролем

БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Россиянин Александр Красных признался, что от усталости после финала в плавании на 200 м кролем на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште ему хотелось плакать от усталости. Об этом он рассказал журналистам после дистанции, на которой он стал бронзовым призером.

Красных показал результат 1 минута 45,23 секунды. Победу одержал китаец Сунь Ян (1.44,39), ставший девятикратным чемпионом мира.

"Так тяжко мне никогда не было - примерно за 25 м метров до финиша стало "накрывать", больше не помню ничего, думал, что вообще не доплыву, - признался Красных. - Плакать хотелось, но не от радости, а от усталости - еле доплыл".

Спортсмен рад, что ему удалось опередить двух британских пловцов. "Очень рад, что удалось опередить обоих британцев, молодого [Скотта Дункана] обошел всего на 0,04 секунды. Получается, везунчик я", - считает Красных.

Отвечая на вопрос, абсолютно ли он счастлив после завоевания медали, Красных ответил: "Ну, олимпийским чемпионом я же еще не стал!"

Медаль Красных стала второй для российских пловцов на чемпионате мира в Будапеште. Ранее Кирилл Пригода завоевал бронзу на дистанции 100 метров брассом. Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.