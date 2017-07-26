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Третьяк: ФХР и КХЛ не могли повлиять на решение о дисквалификации Зарипова

Спорт
26 июля, 16:08 UTC+3 ТАСС

Хоккеист был дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил

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Владислав Третьяк

Владислав Третьяк

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 26 июля. Федерация хоккея России (ФХР) и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не могли никоим образом повлиять на решение о наложении дисквалификации на российского хоккеиста Даниса Зарипова за употребление допинга, так как этот вопрос находится в компетенции Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

Во вторник пресс-служба КХЛ сообщила, что допинг-проба 36-летнего Зарипова дала положительный результат, в его пробе было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b), она была взята во время проведения чемпионата КХЛ сезона-2016/17. Игрок дисквалифицирован до 22 мая 2019 года.

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"Расследование всех случаев и решение о наложении санкций на спортсменов, в том числе на Даниса Зарипова, принималось дисциплинарной комиссией IIHF в соответствии с кодексом WADA [Всемирного антидопингового агентства]. Ни ФХР, ни КХЛ не могли никоим образом повлиять на эти процессы", - сообщил Третьяк.

Также президент ФХР рассказал, как осуществлялся допинг- контроль в прошедшем сезоне КХЛ и о том, как тестировали хоккеистов сборной России. "В чемпионате КХЛ в сезоне-2016/17 допинг-контроль проводился в рамках трехстороннего соглашения между КХЛ, IIHF и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), в рамках этого соглашения было взято 377 пробы. Кроме того, дополнительно у игроков сборных всех уровней во время сборов и соревнований было взята 121 проба, а 13 российских спортсменов находились в специальном пуле тестирования WADA. При этом по итогам сезона на сегодняшний день пробы всего лишь двух российских спортсменов дали положительный результат, что свидетельствует о том, что допинг в хоккее практически не применяется", - добавил Третьяк.

Зарипов является трехкратным чемпионом мира, четырехкратным обладателем Кубка Гагарина.

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