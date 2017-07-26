Третьяк: Федерация хоккея России будет беспощадно бороться с допингом

ТАСС, 26 июля. Федерация хоккея России (ФХР) создаст все условия для того, чтобы хоккей был чистым и здоровым видом спорта. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

Накануне пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщила, что допинг-проба 36-летнего Даниса Зарипова дала положительный результат, в его пробе было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов (класс S6.b), она была взята во время проведения чемпионата КХЛ сезона-2016/17. Игрок дисквалифицирован до 22 мая 2019 года. Ранее Третьяк сообщил, что в прошедшем сезоне КХЛ было взято 377 проб, у игроков сборной России всех уровней была взята 121 проба, 13 российских хоккеистов находились в специальном пуле тестирования Всемирного антидопингового агентства.

"Применение допинга в хоккее - это редкий случай. Ключевая задача ФХР - создать условия для того, чтобы хоккей был чистым и здоровым видом спорта. Сегодня тысячи мальчишек приходят играть в хоккей, мы сделаем все, чтобы они были защищены от допинга. Будем беспощадно бороться с этим злом", - заявил Третьяк.

Ранее первый президент КХЛ и член совета директоров лиги Александр Медведев сообщил ТАСС, что совет директоров лиги на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о создании собственной антидопинговой лаборатории.