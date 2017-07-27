РФС выразил соболезнования в связи с кончиной Валерия Маслова

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования родным и близким бывшего футболиста московского "Динамо" Валерия Маслова. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент организации Никита Симонян.
Чемпион СССР и двукратный обладатель Кубка страны Валерий Маслов скончался в возрасте 77 лет.
"Маслов был выдающимся спортсменом. Я могу сравнить его с Всеволодом Бобровым, который виртуозно играл в футбол, хоккей с шайбой и хоккей с мячом. Хотелось бы выразить глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Павловича", - сказал Симонян.
Маслов своей игрой прославлял хоккей с мячом. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник.
"Маслов олицетворял русский хоккей и футбол. Когда я еще был мальчишкой, удивлялся, как он, прилетев в Сибирь из Южной Америки, где играл в футбол, вставал на коньки, и складывалось впечатление, что он словно всю жизнь на них стоял. Это легенда русского хоккея, своей игрой он прославлял наш вид спорта", - сказал Скрынник.
Глава федерации отметил, что ФХМР окажет помощь семье Маслова. "Федерация выполнит все, что обязана", - отметил он.
В составе "Динамо" Маслов отыграл более десяти сезонов - с 1961 по 1971 год. За это время он провел 351 официальный матч и забил 54 гола. В составе бело-голубых Маслов стал чемпионом СССР (1963), а также дважды выиграл Кубок страны (1967, 1970). В сборной СССР Маслов провел восемь матчей, в которых забил два мяча.
Кроме футбола, Маслов занимался хоккеем с мячом и в составе сборной СССР стал восьмикратным чемпионом мира. В составе московского "Динамо" - десятикратным чемпионом СССР и трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов (1976, 1977, 1979). В 1976 году награжден памятной медалью Международной федерации хоккея с мячом "За выдающиеся заслуги в развитии хоккея с мячом".
Маслов являлся единственным в СССР спортсменом, кто выводил на поле сборные СССР в футболе и хоккее с мячом с капитанской повязкой на рукаве. В последние годы жизни Маслов работал советником директора в академии "Динамо" имени Л. И. Яшина.