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Чемпион СССР по футболу Валерий Маслов скончался на 78-м году жизни

Спорт
27 июля, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Кроме футбола, Маслов занимался хоккеем с мячом и в составе сборной СССР стал восьмикратным чемпионом мира

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Валерий Маслов

Валерий Маслов

© Игорь Уткин/ТАСС

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Чемпион СССР и двукратный обладатель Кубка страны по футболу Валерий Маслов скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщает пресс-служба московского футбольного клуба "Динамо".

"27 июля на 78-м году жизни после болезни скончался легендарный динамовец, полузащитник, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Валерий Маслов. Футбольный клуб "Динамо" выражает искренние соболезнования родным и близким прославленного динамовца", - говорится в сообщении.

В составе "Динамо" Маслов отыграл более десяти сезонов - с 1961 по 1971 год. За это время он провел 351 официальный матч и забил 54 гола. В составе бело-голубых Маслов стал чемпионом СССР (1963), а также дважды выиграл Кубок страны (1967, 1970). В сборной СССР Маслов провел восемь матчей, в которых забил два мяча.

Кроме футбола, Маслов занимался хоккеем с мячом и в составе сборной СССР стал восьмикратным чемпионом мира. В составе московского "Динамо" - десятикратным чемпионом СССР и трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов (1976, 1977, 1979). В 1976 году награжден памятной медалью Международной федерации хоккея с мячом "За выдающиеся заслуги в развитии хоккея с мячом".

Маслов являлся единственным в СССР спортсменом, кто выводил на поле сборные СССР в футболе и хоккее с мячом с капитанской повязкой на рукаве. В последние годы жизни Маслов работал советником директора в академии "Динамо" имени Л.И. Яшина.

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