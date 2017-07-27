Мирзоян: бывший футболист "Динамо" Маслов скончался вскоре после инфаркта

МОСКВА, 27 июля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бывший футболист московского "Динамо" Валерий Маслов незадолго до смерти попал в больницу из-за инфаркта. Об этом ТАСС сообщил глава комитета ветеранов Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян.

О смерти Маслова в четверг сообщила пресс-служба бело- голубых. Ветеран "Динамо" скончался после болезни на 78-м году жизни. "Я знаю, что у него прихватило сердце, был инфаркт. Мы еще позавчера говорили, что он был в тяжелом состоянии. Очень печально", - отметил Мирзоян.

"Валерий Павлович у нас был одной из легенд как футбола, так и хоккея с мячом, где он себя проявил больше, чем в футболе. В последнее время он всегда работал с ветеранами "Динамо", был общительный, позитивный, с улыбкой и хорошим юмором, жаль, что уходят такие люди. Мы очень скорбим", - сказал собеседник ТАСС.

В составе "Динамо" Маслов отыграл более десяти сезонов - с 1961 по 1971 год. За это время он провел 351 официальный матч и забил 54 гола. В составе бело-голубых Маслов стал чемпионом СССР (1963), а также дважды выиграл Кубок страны (1967, 1970). В сборной СССР Маслов провел восемь матчей, в которых забил два мяча.

Кроме футбола, Маслов занимался хоккеем с мячом и в составе сборной СССР стал восьмикратным чемпионом мира. В составе московского "Динамо" - десятикратным чемпионом СССР и трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов (1976, 1977, 1979). В 1976 году награжден памятной медалью Международной федерации хоккея с мячом "За выдающиеся заслуги в развитии хоккея с мячом".

Маслов являлся единственным в СССР спортсменом, кто выводил на поле сборные СССР в футболе и хоккее с мячом с капитанской повязкой на рукаве. В последние годы жизни Маслов работал советником директора в академии "Динамо" имени Л.И. Яшина.