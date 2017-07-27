Колобков: выступление сборной России на ЧМ по фехтованию можно назвать успешным

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российские фехтовальщики на чемпионате мира выступили очень успешно. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ, олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков.

Мировое первенство завершилось 26 июля в немецком Лейпциге. Российская сборная завоевала три золотые и три бронзовые награды, заняв второе место в общекомандном зачете.

"Однозначный вывод - очень успешное выступление. Команда показала хорошее фехтование в личных соревнованиях и достаточно стабильное в командных. Я считаю, что хорошо себя проявил [Дмитрий] Жеребченко, отлично фехтовала [Инна] Дериглазова, которая выиграла чемпионат мира сразу после Олимпийских игр, что достаточно сложно, и это говорит о серьезном уровне спортсмена. Также стоит выделить прекрасное выступление [Татьяны] Гудковой и женскую команду в шпаге в целом, потенциал у этой команды большой, там очень серьезная конкуренция", - заявил Колобков.

"У команды очень хороший слав молодости и опыта. Она выступает стабильно, завоевываем не менее трех золотых наград и входим в топ лучших стран. На Олимпийских играх 2020 года будет уже разыгрываться 12 комплектов наград, добавятся так называемые наши дисциплины", - добавил он.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.