Россиянин Чупков стал чемпионом мира в плавании на 200 м брассом

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БУДАПЕШТ, 28 июля. /ТАСС/. Россиянин Антон Чупков стал чемпионом мира в плавании на 200 м брассом. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.
Чупков установил в финале рекорд чемпионатов мира, показав результат 2 минуты 6,96 секунды.
Второе место занял японец Ясухиро Косэки (2.07,29). Третьим стал еще один представитель Японии Иппэй Ватанабэ (2.07,47). Другой россиянин Илья Хоменко стал седьмым (2.09,18).
Чупков является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года на дистанции 200 м брассом.
Чемпионат мира завершится 30 июля.