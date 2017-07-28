Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россиянин Чупков стал чемпионом мира в плавании на 200 м брассом

Спорт
28 июля, 20:02 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 28, июля. /ТАСС

Спортсмен установил в финале рекорд чемпионатов мира, показав результат 2 минуты 6,96 секунды

Поделиться
Материал из 1 страницы
Антон Чупков

Антон Чупков

© EPA/Tibor Illyes

БУДАПЕШТ, 28 июля. /ТАСС/. Россиянин Антон Чупков стал чемпионом мира в плавании на 200 м брассом. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.

Смотрите также
Юлия Ефимова

Ефимова стала чемпионкой мира в плавании на 200 м брассом

Чупков установил в финале рекорд чемпионатов мира, показав результат 2 минуты 6,96 секунды.

Второе место занял японец Ясухиро Косэки (2.07,29). Третьим стал еще один представитель Японии Иппэй Ватанабэ (2.07,47). Другой россиянин Илья Хоменко стал седьмым (2.09,18). 

Чупков является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года на дистанции 200 м брассом.

Чемпионат мира завершится 30 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Спорткомплекс "Евпатий Коловрат": как в Спасске-Рязанском растят будущих чемпионов
Церемония открытия летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Дьере
14
Европейский юношеский олимпийский фестиваль открылся в венгерском Дьере
11
Сдать нормы ГТО, освоить кайт и серфер - в Крыму проходит фестиваль "Extreme Крым - 2017"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Самолету с Рогозиным запретили пересекать небо Румынии
2
Лавров заявил Тиллерсону, что действия РФ вызваны враждебными шагами США
3
Ефимова стала чемпионкой мира в плавании на 200 м брассом
4
РФ выразила протест Румынии из-за инцидента с авиарейсом Москва - Кишинев
5
Рогозин в стихах выразил отношение к запрету Молдавии на въезд российским артистам
6
Полиция проверит информацию о конфликте с чеченками в Воронеже
7
Нефть попала в несколько рек в Башкирии из-за утечки на трубопроводе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама