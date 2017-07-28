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Пловец Изотов считает, что россиянам не стоит жаловаться на серебро в эстафете на ЧМ

Спорт
28 июля, 21:42 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 28, июля. /ТАСС

Пловец отметил, что молодежь сборной отличается от его поколения в лучшую сторону

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Данила Изотов

Данила Изотов

© EPA/JUANJO MARTIN

БУДАПЕШТ, 28 июля. /ТАСС/. Российский пловец Данила Изотов, завоевавший в составе сборной России серебро чемпионата мира в эстафете 4х200 м вольным стилем, считает, что в условиях конкуренции с британцами команде не стоит жаловаться на результат. Об этом он рассказал ТАСС.

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Данила Изотов

Сборная России по плаванию завоевала серебро на ЧМ в эстафете 4x200 м вольным стилем

В пятницу мужская сборная России в составе Михаила Довгалюка, Михаила Вековищева, Данилы Изотова и Александра Красных завоевала серебро чемпионата мира по водным видам спорта с результатом 7 минут 02,68 секунды. Победителем стала сборная Великобритании (7.01,70). Третье место заняла сборная США (7.03,18).

"Британцев сегодня обыграть было сложно: если у нас вся четверка была примерно одного уровня, то у британцев на последних двух этапах ребята плыли очень быстро, особенно финишер (Джеймс Гай) показал очень быстрое время. Но нам жаловаться грех. Считаю, что мы достойно завершили такой счастливый для России день", - подчеркнул Изотов.

Пловец отметил, что молодежь сборной отличается от его поколения в лучшую сторону. "Я в команде уже как ветеран: у Миши Довгалюка и Саши Красных это второй чемпионат мира, у Миши Вековищева вообще первый, а у меня уже пятый. И могу сказать, что молодежь отличается от нашего поколения в лучшую сторону - они менее закрепощенные психологически, считают, что могут обыграть всех и ведь обыгрывают. Я думаю, у них еще все впереди, будут новые победы, надеюсь, и у меня тоже", - добавил он.

Чемпионат мира завершится 30 июля.

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