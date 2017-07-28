Сборная России по плаванию завоевала серебро на ЧМ в эстафете 4x200 м вольным стилем

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БУДАПЕШТ, 28 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по плаванию в составе Михаила Довгалюка, Михаила Вековищева, Данилы Изотова и Александра Красных стала серебряным призером чемпионата мира в эстафете 4x200 м вольным стилем. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.
Россияне показали время 7 минут 02,68 секунды. Победителем стала сборная Великобритании (7.01,70). Третье место заняла сборная США (7.03,18).
Чемпионат мира завершится 30 июля.