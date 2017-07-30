Россияне Лямин и Красильников одержали победу во втором матче на ЧМ по пляжному волейболу

ТАСС, 30 июля. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников обыграли латвийцев Рихардса Финстерса и Эдгарса Точса во втором матче группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Вене.

Встреча группы F завершилась в двух сетах со счетом 21:14, 21:16 в пользу российской пары. Россияне после этой победы вышли в лидеры группы с четырьмя очками. Позднее в этом квартете в воскресенье сыграют бельгийцы Том ван Валле/ Дрис Кукелкорен и марокканцы Зухейр Эльграуи/Мохаммед Абишу.

В следующем матче 1 августа Лямин и Красильников встретятся с бельгийцами. Марокканцы проведут матч с латвийцами в тот же день.

В чемпионате мира принимают участие 48 пар, которые на предварительном этапе разделены на 12 групп. По две лучшие пары из каждой группы выходят в 1/16 финала, где также выступят четыре лучшие пары из числа занявших третьи места. Остальные пары, ставшие в группах третьими, в стыковых матчах разыграют еще четыре путевки в плей-офф.

Чемпионат мира по пляжному волейболу завершится 6 августа.