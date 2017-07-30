Россияне не сумели выйти в финал в хайдайвинге на чемпионате мира в Будапеште

БУДАПЕШТ, 30 июля. /ТАСС/. Россияне Артем Сильченко, Игорь Семашко и Никита Федотов не сумели выйти в финальную попытку в соревнованиях по хайдайвингу на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

По итогам трех прыжков Федотов стал 13-м (231,25 балла), Сильченко - 15-м (229,30), Семашко - 19-м (204,15).

Они не сумели попасть в 12 лучших, которые будут исполнять четвертый прыжок. Лидирует британец Гэри Хант (286,40).

Ранее в женских соревнованиях по хайдайвингу россиянки также остались без медалей.

Финальный прыжок в хайдайвинге у мужчин состоится позднее в воскресенье.

Чемпионат мира завершится 30 июля.