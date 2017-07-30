Датские футболистки вышли в полуфинал чемпионата Европы

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ТАСС, 30 июля. /ТАСС/. Сборная Дании одержала победу над командой Германии со счетом 2:1 в четвертьфинальном матче женского чемпионата Европы по футболу. Турнир проходит в Нидерландах.
В составе победителей забитыми мячами отметились Надиа Надим (49-я минута) и Тереза Нильсен (83), у проигравших отличилась Изабел Кершовски (3).
В полуфинале датчанки встретятся с победительницами матча между сборными Австрии и Испании, который пройдет позднее в воскресенье.
Сборная Германии является восьмикратным чемпионом Европы, немецкие футболистки выиграли шесть последних турниров. Также они являются олимпийскими чемпионками 2016 года, двукратными чемпионками мира.
Чемпионат Европы завершится 6 августа.