Датские футболистки вышли в полуфинал чемпионата Европы

ТАСС, 30 июля. /ТАСС/. Сборная Дании одержала победу над командой Германии со счетом 2:1 в четвертьфинальном матче женского чемпионата Европы по футболу. Турнир проходит в Нидерландах.

В составе победителей забитыми мячами отметились Надиа Надим (49-я минута) и Тереза Нильсен (83), у проигравших отличилась Изабел Кершовски (3).

В полуфинале датчанки встретятся с победительницами матча между сборными Австрии и Испании, который пройдет позднее в воскресенье.

Сборная Германии является восьмикратным чемпионом Европы, немецкие футболистки выиграли шесть последних турниров. Также они являются олимпийскими чемпионками 2016 года, двукратными чемпионками мира.

Чемпионат Европы завершится 6 августа.