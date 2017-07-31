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Глава НОАК Смирнов рассчитывает на скорое восстановление прав РУСАДА

Спорт
31 июля, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

НОАК тесно сотрудничает с МОК и WADA, прогресс есть, считает Смирнов

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Виталий Смирнов

Виталий Смирнов

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Независимая общественная антидопинговая комиссия (НОАК) рассчитывает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет восстановлено в правах в ближайшие месяцы. Об этом заявил председатель НОАК Виталий Смирнов на пресс-конференции, посвященной году с момента создания комиссии.

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"Мы тесно сотрудничаем с МОК [Международным олимпийским комитетом] и WADA [Всемирным антидопинговым агентством], прогресс есть - мы получили право забора проб. Рассчитываем на восстановление нашего агентства в ближайшие месяцы. Лаборатория, как и настаивали международные организации, передана в ведение МГУ по аналогу того, как это делается в других странах. Мы встречались с ректором [МГУ] - там большие планы", - сказал Смирнов.

"Принят закон об уголовной ответственности [за склонение к употреблению допинга]. В прокуратуре проходят расширенные совещания по соответствующим действиям и документам, утвержденным президентом. Много моральных и этических вопросов связано с этим планом - надо работать соответствующим образом", - отметил глава НОАК.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА. 27 июня 2017 года WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства (ЮКАД). Также было отмечено, что в сентябре РУСАДА ждет полная аудиторская проверка.

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