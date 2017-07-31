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Смирнов: спорт способен сблизить страны в сложный политический период

Спорт
31 июля, 14:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, июля. /ТАСС

Ранее президент ОКР Александр Жуков сообщил о предложении проводить товарищеские матчи по олимпийским видам спорта с Францией и США

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Виталий Смирнов

Виталий Смирнов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Товарищеские матчи по олимпийским видам спорта способны сблизить страны в непростое с точки зрения политики время. Об этом заявил председатель Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов на пресс-конференции, посвященной году с момента создания комиссии.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков сообщил о предложении проводить товарищеские матчи по олимпийским видам спорта с Францией и США.

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"Франция и США избраны не случайно, ведь именно эти страны претендуют на следующие летние Олимпийские игры. Это ключевые страны в мире спорта. У нас была теплая встреча с президентом [Франции Эммануэлем Макроном], он произвел хорошее впечатление и быстро понял, о чем идет речь", - сказал Смирнов.

"В спорте нет места обману, он должен быть пропагандой дружбы и взаимопонимания. Президент Франции сказал, что эти соревнования нужно проводить и во Франции, и в России, под патронажем глав государств. Сейчас мы подпишем письма и направим их и туда [во Францию], и туда [в США]. Будем обсуждать техническую сторону. Президент РФ об этом проинформирован", - отметил глава НОАК.

"В истории многих государств, в том числе и нашего, бывало, что сложные политические моменты находили разрешение на международной спортивной арене. Можно вспомнить знаменитый матч по легкой атлетике, который прошел после Карибского кризиса. "Лужники" тогда были полны, на матче присутствовал Хрущев. Спортсмены, представлявшие элиту мировой легкой атлетики, вышли в обнимку - реакция на это была невероятной", - вспомнил Смирнов.

"Или же Игры Доброй воли - говорили, что они являются альтернативой Олимпиады, подогревали ситуацию, но Хуан Антонио Самаранч [бывший президент МОК] подхватил эту идею, стал покровителем этих Игр", - отметил глава НОАК.

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