Путин: сурдлимпийская сборная продемонстрировала командную сплоченность на летних Играх

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую сборную с победой в медальном зачете на летних Сурдлимпийских играх в турецком Самсуне, отметив сплоченность и победный настрой спортсменов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Все - и спортсмены, и тренерский состав, и специалисты - сработали на отлично, продемонстрировали командную сплоченность и победный настрой. Еще раз убедительно доказали, что наша сурдлимпийская сборная - сильнейшая на планете", - говорится в телеграмме главы государства.

"Сегодняшняя торжественная встреча - дань огромного уважения вашему мужеству, упорному труду и силе духа", - подчеркнул Путин. Он также поздравил спортсменов с прекрасным завершением игр, пожелал им удачи и всего самого доброго.

На завершившейся 30 июля в Самсуне XXIII летней Сурдлимпиаде сборная России завоевала 199 наград (85 золотых, 53 серебряных и 61 бронзовую), выиграв медальный зачет соревнований.

В Сурдлимпийских играх участвуют спортсмены с нарушениями слуха. Летние Сурдлимпийские игры проводятся с 1924 года, зимние - с 1949-го. Проведение Сурдлимпиад раздельно с Паралимпиадами обусловлено тем, что спортсмены с нарушением слуха соревнуются по тем же правилам и на тех же трассах, что и обычные атлеты, тогда как для паралимпийцев разработаны специальные правила, экипировка и снаряды.